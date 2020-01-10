Из реестра получателей гуманитарной помощи исключено 79 организаций

Заместитель Министра социальной политики Олег Коваль сообщил на странице министерства в facebook, что из Единого реестра получателей гуманитарной помощи исключено 79 организаций, которые сомнительно работали с гуманитаркой.

"Последовательно продолжаем!

Сегодня подписал Приказ, которым Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций

Это важное решение, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины "О гуманитарной помощи" не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи.

У нас есть подозрения, что непредставление этих отчетов может свидетельствовать, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями.

Как я писал ранее, по имеющейся у нас информации, вещи из грузов "гуманитарной помощи" иногда продаются на рынках, в магазинах и бутиках - вместо того, чтобы их бесплатно раздавали нашим гражданам.

Этого нельзя допустить! Гуманитарная помощь - это грузы, которые украинцы должны получать БЕСПЛАТНО!

Всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций-получателей гуманитарной помощи.

Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса "гуманитарной помощи". Потому что время "схем на гуманитарке" прошло.

Работаем дальше!"







