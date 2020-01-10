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Вчера, 19:00
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Земля сердится: проснулся очередной вулкан - Попокатепетль в Мексике

В Мексике произошло извержение самого активного вулкана страны - Попокатепетля. Об этом сообщили в Национальном центре по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

"Системой мониторинга за вулканом Попокатепетль идентифицировано 268 паровых выбросов, вулканических газов и низкого содержания дыма. Кроме того, было зафиксировано 90 минут землетрясений, в частности вулканотектоничное землетрясение, зафиксированное вчера в 10:04 магнитудой 1,4", - говорится в сообщении.

Сообщается, что взрыв лавы также был зафиксирован сегодня в 6:31, высота столба дыма 3 км в северо-восточном направлении и с каленым материалом на расстоянии 1 км от края кратера.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США показало, как выглядит извержение Попокатепетля из космоса.

Как сообщалось ранее, извержение вулкана на Алеутских островах в штате Аляска в США способствовало появлению облака вулканического пепла, которое может помешать международному воздушному движению.

Ранее в Новой Зеландии произошло извержение вулкана на одном из островов. В результате извержение погибли 17 человек.



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