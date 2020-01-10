Украине вернули картину, которая была вывезена во время Второй мировой

Супруги Трейси (граждане Соединенных Штатов) передали Украине картину украинского художника Михаила Панина “Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной”, которая была вывезена во время оккупации Украины немецкими войсками, сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

“Первый подарок от МКМС в новом году: министерство реализовало возвращения картины Михаила Панина „Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной“. При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами г. Днепр (тогдашний Днепропетровск) 1941-1943 гг.”, — указано в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что: “Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американским супругами Трейси картины в дар Украине, в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе „Potomack Сompany“ (Александрия, штат Вирджиния, США)”.

“Возвращение работы М. Панина в Украине — это результат многолетней совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США, а также, что не менее важно, международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй Мировой войны”, — отметили в пресс-службе.







