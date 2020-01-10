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Общество / Природа
Вчера, 17:00
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Потепление уже не миф: 2019-й был самым жарким для человечества. Прогноз на январь

2019 год был одним из самых жарких для человечества за последние десятилетия. А в 20-м году ожидается еще больше температурных максимумов. Об этом сообщили в европейской службе мониторинга изменения климата программы "Коперник".

"Последние пять лет были пятью самыми теплыми за всю историю наблюдений; последнее десятилетие было самым теплым за всю историю наблюдений. Это, безусловно, тревожные признаки", - заявил Жан-Ноэль Тепо, директор службы в разговоре с The New York Times.

Такое известие не является внезапным на фоне сообщений о рекордных уровнях таяния ледников и концентрации углекислого газа в атмосфере.

В 2019 году температурные рекорды встречались по всей планете. В большинстве регионов было теплее, чем при средних показателях, а в Арктике, Европе, Южной Африке повышение было очень значительным.

Рекордсменом все еще остается 2016 год. Впрочем тогда на климат влиял мощный Эль-Ниньо, который создает предпосылки для высоких глобальных температур. Хотя это не помешало июлю 2019-го побить рекорд 2016 года. Тогда во многих уголках мира были афиксированы разнообразные погодные аномалии и природные катаклизмы.

Отметим, в последнее время информационное пространство полно разнообразными апокалиптическими предсказаниями о будущем человечества и пагубных последствий изменения климата - начиная от того, что еды станет мало, до неизбежного затопления городов вследствие роста уровня моря.


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В Украине тоже теплеет. Средняя месячная температура в январе этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 4° мороза, что несколько выше средних многолетних значений, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - указали синоптики.

Месячное количество осадков в январе ожидается 21-60 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

В январе, как показывают наблюдения, наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде месяца и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

В январе вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Источник: nytimes



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