Курс валют

Новости

Все новости
Культура
Вчера, 14:00
77
Версия для печати

Школьница из Харьковской области покорила Лондон

Юная художница из города Лозовая Харьковской области победила на конкурсе в Великобритании. Картина Анжелики Горгуновской на историческую тему «Друид» покорила сердца жюри.

Свою работу воспитанница Лозовской школы искусств представила на международном конкурсе европейских мастеров культуры и искусства, который проходил в конце 2019 года в Лондоне.

Анжелике Горкуновской вручили диплом победителя. Также отметили и учительницу юной художницы, директора художественной школы Лозовой Елену Парамееву. В школе Анжелика занимается уже 8 лет, а рисует она с раннего детства.

Это уже не первая победа Анжелики Горгуновской на международном уровне. Недавно она стала лауреатом первой премии Международного конкурса молодых художников, который прошел в Каннах.

Источник: gx.net



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Лучшее за неделю
Мультимедиа
«Адская хоругвь», или Первая украинская киносказка, за которую не стыдно. Фото
Пожары в Австралии не утихают: погибли 24 человека и почти 1,500 млрд животных. Фото
Морская охрана получила к Новому году 16 отремонтированных кораблей и катеров. Фото
Кинокритики США признали фильм "Паразиты" лучшим в 2019 году. Видео
Адские пожары в Австралии - планетарная катастрофа, похожая на атомную бомбардировку. Фото
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт