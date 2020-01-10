Школьница из Харьковской области покорила Лондон

Юная художница из города Лозовая Харьковской области победила на конкурсе в Великобритании. Картина Анжелики Горгуновской на историческую тему «Друид» покорила сердца жюри.

Свою работу воспитанница Лозовской школы искусств представила на международном конкурсе европейских мастеров культуры и искусства, который проходил в конце 2019 года в Лондоне.

Анжелике Горкуновской вручили диплом победителя. Также отметили и учительницу юной художницы, директора художественной школы Лозовой Елену Парамееву. В школе Анжелика занимается уже 8 лет, а рисует она с раннего детства.

Это уже не первая победа Анжелики Горгуновской на международном уровне. Недавно она стала лауреатом первой премии Международного конкурса молодых художников, который прошел в Каннах.

Источник: gx.net







