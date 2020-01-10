Хроника расследование гибели украинского Boeing: есть ли надежда узнать правду

Иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing, который разбился возле Тегерана, бульдозером. Это уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии. Об этом написал у себя в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – выразил он обеспокоенность.



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Американская сторона передала Украине важные данные, необходимые для расследования крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – написал глава украинского МИД.



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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии информации о том, что самолёт МАУ, потерпевший крушение в среду вблизи Тегерана, был "сбит иранской ракетой" Земля-воздух". Об этом сообщают британские Sky News и Express.

"Гибель людей на рейсе 752 "Международных авиалиний Украины" - трагедия, и я думаю обо всех тех, кто потерял близких… Среди убитых были четверо граждан Великобритании, и мы оказываем поддержку их семьям в это самое ужасное время. Сейчас есть сведения о том, что самолет был сбит иранской ракетой" Земля-воздух ", - сказал премьер.



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Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время открытых дебатов Совбеза ООН зачитал совместное заявление четырех государств: Канады, Германии, Швеции и Украины, граждане которых погибли во время катастрофы украинского самолета в иранском городе Тегеран. Также он отметил, что украинские эксперты должны получить безусловную поддержку в расследовании инцидента.

"От имени Канады, Германии, Швеции и Украины, я хотел бы поблагодарить все делегации, которые выразили соболезнования в связи с падением пассажирского самолета Международных авиалиний Украины вблизи Международного аэропорта Тегерана. Мы благодарны за слова поддержки в адрес семей и близких погибших в этой трагической катастрофе. 176 невинных людей погибли: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании", - говорится в заявлении.



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В результате аварии в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" погибли десятки профессоров и исследователей из кампусов по всей Канаде, оставив болезненную дыру в канадском научном сообществе, сообщает Reuters.

"Это неописуемая потеря", - сказала профессор социологии в Университете Торонто Неда Магбулех, которая изучает иранскую миграцию через США и Канаду.

В катастрофе погибли четыре студента Университета Торонто.

"Люди, которых мы потеряли в самолете, действительно представляли самых умных молодых исследователей во всем мире", - сказала Магбуле.

Многие из погибших были высококвалифицированными иранско-канадскими специалистами, некоторые из которых учились вместе в Тегеранском университете Шарифа. По данным иммиграционного управления Канады, с 2016 по 2018 год число иранских иностранных студентов в Канаде увеличилось более чем в два раза.

Многие иранцы продолжили обучение в Канаде после ужесточения политики США в отношении Ирана в 2017 году.

Университет Эдмонтона в Альберте потерял 10 преподавателей, аспирантов и выпускников, заявил президент учреждения.

Другие жертвы были связаны с университетами Квебека, Онтарио, Новой Шотландии и Британской Колумбии.

Так, по словам студентов и школьных администраторов, среди погибших были наставники и лидеры в своих областях.

Профессор Университета Альберты Мойган Данешманд работал в Канаде на кафедре радиочастотных микросистем. Другие были исследователями гибридных электромобилей, машиностроения и вычислительной техники, а также исследований коренных народов.

Молодожены Араш Пурзараби, 26 лет, и Пунех Горджи, 25 лет, были аспирантами по информатике в Университете Альберты и уехали в Иран на свою свадьбу.

Пурзараби был серебряным призером Национальной олимпиады по информатике, а пара обучалась по престижной инженерной программе университета Шарифа.

"В кампусах по всей стране, от побережья до побережья, царит непреодолимое чувство печали. Там будут пустые стулья", - сказал президент ассоциации "Universities Canada" Пол Дэвидсон, представляющей 95 университетов в Оттаве.



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По словам очевидцев, все крупные обломки самолета МАУ, который потерпел крушение в среду возле аэропорта Тегерана, убрали с места аварии. По мнению экспертов, это является довольно необычным шагом на таком раннем этапе расследования, передает CNN.

По словам очевидца, которого цитирует издание, иранская полиция и Корпус стражей Исламской революции разгоняют людей, которые "бродят" возле места крушения.

Очевидец сказал CNN, что в четверг поблизости не было ни полицейских, ни офицеров безопасности, назвав место происшествия "анархией".

Также очевидцы сообщили, что ситуация в среду, когда самолет потерпел крушение, была более контролируемой, поскольку место было оцеплено, а полиция оставалась на месте в течение нескольких часов после инцидента.

По словам корреспондента CNN Ричарда Квеста, весьма необычно, что место катастрофы очищается так быстро и без присутствия других аккредитованных представителей.

Как правило, судебно-медицинские эксперты из основных следственных органов изучают обломки, чтобы увидеть их в первоначальном состоянии, прежде чем убирать их в безопасное место.

Стоит отметить, накануне СМИ с места события сообщили, что Иран использовал бульдозеры для перемещения частей разбившегося украинского пассажирского самолета, "потенциально уничтожая улики, которые могут помочь точно определить, что с ним произошло".

ИнфоКава по материалам СМИ







