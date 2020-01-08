Пожары в Австралии не утихают: погибли 24 человека и почти 1,500 млрд животных. Фото

По меньшей мере 24 человека, а также почти полтора миллиарда животных, погибли в результате пожаров в Австралии, сообщает ВВС. Еще много людей числятся пропавшими без вести. Выгорело уже 8 млн га лесов. Выжившие животные трогательно обращаются за помощью к людям и получают ее.

“Почти 200 пожаров все еще горят по всей стране, и хотя больше всего внимания было уделено именно Новому Южному Уэльсу, это затронуло все штаты и территории. Более 1200 домов было разрушено и миллионы гектаров земли выжжены. Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в настоящее время не имеют электричества. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов”, — пишут в издании.

Также стало известно, что в субботу вечером в Новом Южном Уэльсе взорвалась водонапорная башня с миллионнами литров воды, и затопила множество домов и машин.

Для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе волонтерам удалось собрать более 20 миллионов долларов, а премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 человек из резервных войск на помощь пожарнім.

Помощь в борьбе с пожарам оказали и знаменитости, среди них американская певица Пинк и лауреат премии “Оскар” Николь Кидман, которая предоставила 500 000 долларов. Кидман помогает, потому что родилась в Австралии.

В Канберре качество воздуха оценили как худшее в мире — жителям рекомендуют не выходить из дома, поэтому австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца воскресенья.

Источник: gordonua







