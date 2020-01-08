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8-01-2020, 22:00
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Морская охрана получила к Новому году 16 отремонтированных кораблей и катеров. Фото

Новый год Морская охрана начинает с новыми силами — 9 кораблей и 7 катеров прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы, Мариуполя и были спущены на воду в праздничные дни, сообщили в Госпогранслужбе.

В плавсредствах ремонтировали корпуса, двигатели и техническое оснащение, а также провели регламентные работы вооружения.

Среди отремонтированных кораблей — флагман Морской охраны «Григорий Куропатников».

Экипажи уже отработали подготовку и слаженность после длительного перерыва на ремонт. Кроме того, провели учебные стрельбы, проверили исправность и готовность корабельного оружия.

Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны обновились и бывшие два нарушителя пограничного законодательства — рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в пользовании украинских пограничников.

В Госпогранслужбе отмечают, что на развитие Морской охраны в 2019 году выделено 60 млн грн, что почти в 10 раз больше, чем в другие периоды.

Источник: dumskaya



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