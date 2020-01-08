Кинокритики США признали фильм "Паразиты" лучшим в 2019 году. Видео

Национальное общество кинокритиков США (NSFC) признало лучшей лентой 2019 года фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Их пути пересекаются, что приводит к череде трагических событий.

Отмечается, что предпочтение картине отдали 44 эксперта NSFC, также она снискала одобрение критиков в номинации "Лучший сценарий".

За звание "Лучшей картины года" по версии NSFC боролись фильмы "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино и "Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг.

Последняя удостоилась награды NSFC в номинации" Лучший режиссер".

В номинации "Лучший актер" победил Антонио Бандерас, который сыграл главную роль в картине "Боль и слава" испанского режиссера Педро Альмодовара.

Лучшей актрисой в этом году стала Мэри Кей Плейс, сыгравшая в фильме "Диана" режиссера Кента Джонса.

Ранее сообщалось, что картина "Паразиты" вошла список номинантов премии Золотой глобус 2020.

Напомним, лучшим фильмом 2018 года по версии NSFC стал "Наездник" китаянки Хлои Чжао, который повествует о молодом ковбое, вынужденном оставить родео после травмы головы.

Национальное общество кинокритиков США было основано в Нью-Йорке в 1966 году. В его состав к настоящему моменту входят более 60 американских кинокритиков и киноведов, которые на постоянной основе публикуются в ведущих СМИ США.

Источник: korrespondent







