Пенсию меньше 3 тысяч получают 70% украинцев - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко отметила, что 70% пенсионеров в Украине получают пенсию в сумме до 3 тысяч гривен.

“Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии”, – заявила Ненюченко.

По ее словам, сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума.

При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.

Напомним, в 2020 году в Украине запланировано три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.

В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.

Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать увеличения от перерасчета прожиточного минимума в 2020 году:

тем, кто получает минимум;

тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);

тем, кто имеет стаж выше нормы.

Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.



Напомним:

По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. Сначала повышение получат пенсионеры, которым 80+ лет. Повышение составит от 400 до 1000-1100 гривен. Дальше будет повышение для пенсионеров 75+, далее – 70+ лет.

На повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.

Источник: finance







