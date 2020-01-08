Пенсию меньше 3 тысяч получают 70% украинцев - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко отметила, что 70% пенсионеров в Украине получают пенсию в сумме до 3 тысяч гривен.
“Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии”, – заявила Ненюченко.
По ее словам, сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
Напомним, в 2020 году в Украине запланировано три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.
В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.
Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать увеличения от перерасчета прожиточного минимума в 2020 году:
тем, кто получает минимум;
тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);
тем, кто имеет стаж выше нормы.
Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
Напомним:
По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. Сначала повышение получат пенсионеры, которым 80+ лет. Повышение составит от 400 до 1000-1100 гривен. Дальше будет повышение для пенсионеров 75+, далее – 70+ лет.
На повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.
Источник: finance