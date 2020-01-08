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Общество / Криминал
8-01-2020, 16:00
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Шацкие озера обмелели из-за ягод: открыто уголовное дело

Чиновников Волынской области подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, которое привело к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Должностные лица Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона Украины Об оценке воздействия на окружающую среду, не осуществили оценки влияния, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку от озера Свитязь искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на это документов и осуществляет с них водозабор для полива саженцев голубики на площади свыше 150 га.

Госэкоинспекция в Волынской области также не подала иска в суд для пресечения противоправной деятельности предприятия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины).

Ранее экологи заявили, что новый закон Рады упростил вырубку Карпат. Вместо сохранения лесов, поправки, принятые во втором чтении, упростили их вырубку. Авторами поправок являются Олег Бондаренко от Слуги народа и Степан Ивахив от группы За будущее.



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