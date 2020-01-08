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Политика / Скандал
8-01-2020, 14:00
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Президент Эстонии вернула российскому послу подаренную бутылку крымского шампанского

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от подаренной российским посольством на юбилей бутылки крымского шампанского, отправив ее обратно, сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.

"Посольство России поздравило президента Эстонии с 50-летием, направив ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Бутылку канцелярия президента вернула назад в посольство", - говорится в новости.

Так, Керсти Кальюлайд праздновала свой день рождения еще 30 декабря, однако об отказе от подарка посольства России стало известно только сейчас.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Напомним, что в Эстонии не признали проведения Россией "выборов" в оккупированном Крыму.



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