2019-й под слоганом: "Жить трудно, но терпеть можно". Социология

Победное укрепление гривны на протяжении полугода не смогло переломить "валютные убеждения" наших сограждан: 37% украинцев считают, что выгоднее всего хранить сбережения в долларах. Далее в этом рейтинге следуют евро (21%) и гривна (12%). При этом 16% украинцев признались, что не доверяют ни одной из валют, а 13% пока не определились в данном вопросе.

Финансы: доллар теряет позиции

Исследователи уточняют, что за год (ноябрь к ноябрю) доллар немного потерял доверие украинцев (в 2018-м о своей приверженности "зеленому" говорили 43%), тогда как доверие к евро выросло (с 15%). Что касается национальной валюты, то доверие к ней абсолютно не изменилось.

А самым большим страхом для украинцев на сегодня является боязнь экономической нестабильности (60%), точнее – рост цен. И это неудивительно, учитывая, что 46% уверены: успех в Украине обеспечивают деньги.



Дети: в каждой пятой семье их нет

На запрос "семья рисунок" фотобанки чаще всего выдают детские рисунки, изображающие семью из четырех человек. Однако, похоже, такой размер семьи уже неактуален. Население Украины неуклонно сокращается: смертность хронически превышает рождаемость. Сегодня на одну среднестатистическую украинскую семью приходится в среднем по 1,4 ребенка. Притом, что по оценкам экспертов, чтобы остановить сокращение населения, в семьях должно быть в среднем по 2,2 ребенка.

Как показали результаты ноябрьского социологического опроса, примерно каждая пятая украинская семья (19%) сегодня не имеет детей. Чаще всего в них по одному ребенку (32%) или по двое (29%). Семьи с тремя (6%) или более (2%) детьми встречаются гораздо реже.



Друзья: по пять на каждого

У большинства украинцев (75%) есть знакомые, которых они считают друзьями. Не имеют друзей 16% жителей страны, а каждый десятый не смог определиться с ответом на вопрос. Известная поговорка гласит: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Увы, в наше время сто друзей у среднестатистического украинца вряд ли найдется, но пять – вполне. Именно пять друзей в среднем приходится на тех, у кого они есть.

Наличие или отсутствие друзей в большей мере обусловлено возрастом и практикой пользования соцсетями и практически не зависит от пола и места проживания. Так, среди молодежи до 30 лет 83% имеют друзей и только 5% — не имеют; также есть друзья у 81% тридцатилетних (нет – у 11%); имеют друзей три четверти сорокалетних и пятидесятилетних. Меньше всего друзей у представителей старшей возрастной категории 60+: 64% имеют друзей, а 27% – нет.

Чаще всего сегодняшними своими друзьями украинцы обзавелись в юности (37%) и в зрелом возрасте (33%), реже это друзья детства (18%) и совсем не часто дружба завязалась не более 5 лет назад (8%).





Рынок земли: украинцы против ее продажи иностранцам

Наши соотечественники не имеют однозначного мнения относительно введения рынка земли и на протяжении нескольких лет преимущественно не поддерживают отмену моратория на ее продажу. Как показали результаты октябрьского социологического опроса, украинцы и сегодня категорически против свободной купли-продажи земель сельхозназначения, в том числе иностранцам (81%), тогда как согласны на это всего 10% опрошенных.

Более лояльно граждане страны воспринимают возможность свободной купли-продажи сельскохозяйственных земель исключительно согражданами (47%), хотя и несогласных с этим ненамного меньше (40%). При этом более чем две трети (69%) соглашаются с тем, что вопрос о продаже земель сельскохозяйственного назначения должен решаться на всеукраинском референдуме.



Безработица: работают шестеро из десяти

Согласно результатам соцопроса, проведенного в сентябре 2019-го, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском. Чаще других возрастных категорий в ситуации безработицы оказывалась молодежь до 30 лет, сельские жители, а также жители западных и южных областей.

В настоящее время работают две трети украинцев (60%), тогда как 40% жителей Украины не трудоустроены. Подавляющее большинство работающих украинцев (83%) заняты на одной постоянной работе, каждый десятый (11%) работает на одной постоянной и одной дополнительной.



Отпуск: треть провели его дома

В 2019 году провели отпуск дома 31% украинцев, на море в Украине - 21%, на даче - 10%. На море за рубеж поехали 6%, а неморской зарубежный отдых смогли себе позволить всего 3% жителей Украины.

В сравнении с 2018-м заметно уменьшилось число украинцев, которые провели отпуск дома, но значительно больше стало тех, кто не был и не планировал в этом году отдыхать.



Расходы: 43% - на еду, 38% - на коммуналку

Несмотря на то, что украинцы тратят на оплату коммунальных услуг значительную часть своего семейного дохода (38%), особенно в отопительный период, все же наибольшей статьей расходов семейных бюджетов стали расходы на питание. Как свидетельствует официальная статистика, в среднем почти половина совокупного дохода украинских семей уходит на питание. Как показывают результаты сентябрьского социологического опроса, украинцы тратят на еду в среднем 43% совокупного семейного дохода, что вполне сопоставимо с официальными данными.



Перепись: 79% - за

Кто-то может сказать, что перепись населения – это устаревшая формальная процедура, которая нужна, чтобы просто посчитать украинцев, проживающих в стране. Но это не так, и то, что перепись назрела, понимают не только чиновники, но и простые украинцы. Согласно ноябрьскому соцопросу, 79% считают необходимым проведение Всеукраинской переписи населения, противоположной точки зрения придерживаются 14% опрошенных, а еще 7% – не определились.

Остается добавить, что Украина является единственным европейским государством, где переписи населения не было 18 лет, хотя, по правилам ООН, ее необходимо проводить каждые 10 лет. Неточная численность населения - это ошибки в прогнозе внутреннего потребления, неточности в расчетах объемов социальной помощи, невозможность рассчитать нагрузку на инфраструктуру и составления прогнозов развития трудового потенциала. Детальная статистика жизни украинцев – определение их пола, возраста, места учебы, работы, проживания, объема и источников доходов и т. п. необходима для планирования дальнейшей жизни страны.



Оптимизм: 72% считают, что стакан наполовину полон

Классическим тестом на оптимизм/пессимизм является мнение человека о стакане, заполненном ровно наполовину: оптимист полагает, что такой стакан наполовину полон, тогда как пессимист уверен, что стакан наполовину пуст. Правда, иногда пессимистов в шутку называют "хорошо осведомленными оптимистами", но так или иначе, все люди делятся на оптимистов и пессимистов.

Одним из определяющих факторов положительного взгляда на жизнь является уверенность в завтрашнем дне. Как показывают результаты октябрьского социологического опроса, такое ощущение присуще 42% украинцев, тогда как 58% жителей страны в своем "светлом завтра" не уверены.

Несмотря на отсутствие у большинства жителей Украины уверенности в завтрашнем дне, число тех, кто считает себя оптимистом, среди нас значительно больше: почти три четверти украинцев (72%) считают себя оптимистами, тогда как не относит себя к таковым каждый четвертый (24%).



Потенциальные эмигранты: 31% хотят уехать

"Он улетел, но обещал вернуться" - так социологи охарактеризовали 31% наших сограждан, которые были в этом году за границей и готовы эмигрировать. Среди тех, кто не выезжал за пределы Украины, таких всего 18%.

А еще оказалось, что среди украинцев, побывавших в этом году за границей, на 12% больше тех, кто сейчас испытывает позитивные эмоции. Так что если настроение у вас в данный момент не очень, есть вариант, как с этим можно бороться.

Остается добавить, что, несмотря на то, что за последний год украинцев, испытывающих негативные эмоции, стало на 15% меньше, жизнь каждого второго (51%) проходит под слоганом "жить сложно, но терпеть можно".

Источник: kp.ua







