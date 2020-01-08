Срочно: Иран разбомбил американскую военную базу в Ираке - 20 погибших. Дополняется

Иран дважды за эту ночь обстрелял американскую военную базу в Ираке. Удары были нанесены баллистическими ракетами, сообщает телеканал Press TV.

Атака была направлена на многочисленные объекты США в Ираке. Обстрелу подвергся объект в Эрбиле и база "Айн-аль-Асад" на западе страны.

Сообщается о 20 погибших американских военных.

Также пострадала третья база США - Кэмп Кук.

Ответственность на себя взял Иранский корпус стражей революции, передает телеканал Press TV.

Отмечается, что первым ударом было выпущено более 10 ракет, а вторым - около пяти.