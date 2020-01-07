Как 2010-е убили высокий каблук и сделали модной обувь на низком ходу

В марте 2010 года The Guardian выпустил интервью с Кристианом Лубутеном с названием: «Как высокие каблуки покорили моду» (How Killer Heels Conquered Fashion). В нем прозвучали уничижительные слова, недавно упомянутые феминисткой Жермен Грир: «В то время как феминистки боролись за освобождение женщин, высокие каблуки покорили мир».

Это так, высокие каблуки действительно это сделали. В начале прошлого десятилетия поклонялись высоким каблукам: чем выше – тем лучше. Но спустя 10 лет этот старый заголовок газеты уже не имеет никакого смысла. Фактически, все изменилось. Теперь мода покорила высокие каблуки.

Последнее десятилетие ознаменовало рост популярности спортивной одежды и распространение кроссовок: от кутюрного шоу Chanel в 2014 году до выхода лоферов Gucci без задника. А в сочетании с поколением женщин, которое более восприимчиво к разнообразию, не говоря уже о комфорте, привело к доминированию обуви на низких каблукак или плоской подошве. Высокие каблуки были были спрятаны глубоко в шкафу, а новые почти не покупались.

«Три или четыре года назад практически все бренды продавали туфли на каблуках 12 см, – говорит креативный директор Kurt Geiger Ребекка Фаррар-Хокли. – Теперь же не встретишь каблук выше 9 см».

Дело не в том, что мы больше не любим модные туфли. Мы просто хотим, чтобы в них было возможно ходить. За последние три года в Kurt Geiger начали часто выпускать так называемые «балетки на выход» или «мини-каблуки». Украшенная камнями или любым другим декором модель Duchess – пользуется особым спросом. Самой продаваемой обувью за последние три года была модель Otter (тапочки на плоской подошве), к которой присоединилась пара Princely – мюли усыпанные камнями. «Эти виды обуви сейчас составляют от 60 до 70 процентов нашего ассортимента», – говорит Фаррар-Хокли.

Даже туфли на шпильках самого маэстро Кристиана Лубутена (кстати, первой изготовленной парой обуви дизайнера были балетки) стали более «приземленными». В последнее время бестселлером марки стала обувь на плоской подошве и на низком каблуке, в том числе кроссовки Red Runner, сапоги на средних каблуках Turela и массивные сандалии на среднем каблуке. Если несколько лет назад каблуки высоты 10 см и выше составляли основную часть бизнеса, то каблуки на 8,5 см и ниже в настоящее время составляют почти 65 процентов продаж.

У Джози Гарднер, менеджера по закупкам обуви в Selfridges, есть аналогичные выводы: «Мы увидели серьезный сдвиг в том, что наши молодые клиенты выбирают более низкие каблуки, поскольку высота 7 см стала бестселлером. Продажи невысоких каблуков увеличились более чем на 45 процентов, и мы обнаружили, что покупатели даже выбирают культовые модели, такие как Manolo Blahnik Hangisi на 5,5 см, а не на 10 см».

Она указывает на рост современных брендов обуви, таких как By Far и Neous – добавьте A Piedi, Gia Couture Firenze и Grey Matters к этой категории, которые стали частью революции на низком каблуке. «Их минималистичная обувь идеально вписывается в гардероб современной женщины, – говорит она. – Низкий каблук удобен, такую обувь легко носить, когда у тебя активный способ жизни».

Жасмин Мартин, 18-летняя студентка, никогда не носила высокий каблук. «Девушки моего возраста, которые их носят, делают это просто потому, что хотят выглядеть старше и сексуальнее, – говорит она без восхищения. – Большинство мест, куда раньше было принято надевать каблуки, теперь более спокойно относятся к обуви на низком ходу, так как они стали более модными. И, честно говоря, высокие каблуки носить просто больно!»







