Маленькая Эстония настоятельно требует у большой России свои территории

Парламентская коалиция Эстонии заявила об отказе от ратификации договора о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях. Соответствующее заявление сделал в интервью местному порталу ERR спикер парламента Хенн Пыллуаас.

Позиция Эстонии

"Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", – подчеркнул Пыллуаас.

Также Пыллуаас отметил, что даже в случае, если Россия первой ратифицирует договор, Эстония не намерена этого делать. Согласие, которое республика дала на документ в 2014 году, он назвал ошибкой.

Кроме того, глава парламента добавил, что, если страны заключат новый договор о государственной границе и Эстония откажется от территорий Ивангорода и Печорского района, которые отошли стране по Тартускому мирному договору 1920 года, "это будет иметь огромные юридические последствия".

Спикер парламента добавил, что в таком случае будет аннулирован и сам Тартуский договор, и правопреемственность республики.

"Если Россия уважает международное право и соглашения с другими странами, она должна вернуть эти области. Тартуский мирный договор действителен, это стойкий постулат Эстонии", – акцентировал спикер.

Напомним, политики Эстонии уже не впервые говорят о том, что России стоило бы вернуть часть их территории. По Тартускому договору их территория должна быть пополнена "спорными" участками (речь идет о части Ленинградской и Псковской областей).

Что говорят в России

В 1994-м Россия в одностороннем порядке отменила договор и окончательно заявила о том, что Эстония не получит территорию.

"Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать её не намерены. Тартуский договор принадлежит истории", – заявила на своем брифинге в конце ноября 2019-го спикер МИД РФ Мария Захарова.



Есть ли у Эстонии шансы вернуть территории

Пыллуаас уверен, что Эстония добьется своего, однако на это нужно время.

"У нас есть терпение, у нас есть время, и, может быть, когда-нибудь мы вернем эти территории. Конечно, сегодняшняя Россия и Путин не дадут нам этого. Но режим Путина не вечен", – высказался он.

Историки, однако, придерживаются другого мнения.

Сейчас вернуть земли практически невозможно, уверен доктор исторических наук, российский оппозиционер Андрей Зубов. "Этот договор действительно был подписан с незаконным, тогда никем не признанным коммунистическим режимом в Москве. Но после этого, в 1975 году, был подписал Хельсинкский договор о нерушимости границ в Европе", – пояснил он.

По его словам, заключение Тартуского мирного договора в 1920 году было вынужденной мерой со стороны Эстонии: "Потому что Эстония нуждалась в признании. Таким образом она получила земли Санкт-Петербургской и Псковской губерний, которые в то время были заняты эстонскими войсками".

"Но это всё уже в прошлом, и нынешние границы нерушимы", – подчеркнул Зубов. "Кстати говоря, это главный аргумент и в пользу того, что Крым и Донбасс должны, безусловно, принадлежать Украине – потому что границы в Европе нерушимы и никто их не пересматривает", – сказал историк.

Эксперт по международным вопросам Юрий Кравченко уверен: пересмотреть границы уже невозможно. Иначе под сомнения можно поставить и ряд других соглашений. "Я не верю в успешность подобных заявлений, ведь это приведет к пересмотру большого количества других международных договоров",– отметил Кравченко.

Пока результат спора остается неясным. Однако ситуация на севере Европы накаляется: Финляндия, по всей видимости, тоже серьезно настроена забрать свои земли.

Ранее Пыллуаас предложил России два пути — вернуть Ивангород Ленинградской области Эстонии или заплатить за использование этой территории. В Госдуме РФ огрызнулись, назвав предложение провокацией.







