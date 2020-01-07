Около сотни украинских политзаключенных встретили Рождество за решеткой в России

Около сотни граждан Украины, которые незаконно содержатся в тюрьмах в России, провели рождественские праздники за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Опять. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

"В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную Украине территорию с ОРДЛО вернулось 76 украинцев.







