Столица Индонезии Джакарта тонет в дождях: погибло уже 66 человек

В Австралии бушуют катастрофические пожары, а Индонезию затопило не менее катастрофическое наводнение. Число погибших от наводнения в столице Индонезии - Джакарте возросло до 66 человек, сообщает CNN.

"Количество погибших от наводнения в индонезийской столице Джакарте возросло до 66, по словам властей, еще два человека пропали без вести после того, как мегалополис накрыли мощные муссонные дожди. Синоптики прогнозируют новые дожди. Джакарта и ее прилегающие районы охватили проливные ливни начиная с Нового года, вызывая наводнения и оползни, что заставило тысячи людей покинуть свои дома. Более 173 тысяч жителей ищут убежища", - сообщил пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово.

Это наиболее тастрофическое наводнение за последние годы вызвало хаос в крупнейшем городе Юго-Восточной Азии, который был затоплен после проливного дождя 31 декабря и в первые часы Нового года: было зафиксировано 370 мм осадков - что в три раза больше среднего количества нормы осадков.

По данным издания, ситуация может ухудшиться. Несмотря на то, что наводнения несколько утихали вокруг Джакарты, прогнозируются сильные дожди и грозы на последующие дни в Джакарте и центральных районах Явы, наиболее населенного острова Индонезии.

Также отмечается, что более 35 тысяч человек в большой Джакарте до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые были превращены во временные убежища.



