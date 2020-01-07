Самые большие: индонезийская цветок раффлезии, украинские груша и тыква

В Индонезии нашли цветок, диаметром более 120 см, что делает его самым большим цветком, который когда-либо фиксировали, сообщает CNN. А в Украине радуются огромной груше и тыкве.

"Раффлезия, что недавно зацвела в лесу на Западе Суматры, имеет диаметр около 120 сантиметров, что делает ее самым большим цветком, который когда-либо фиксировали", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал раффлезии, которая была на 10 сантиметров меньше и выросла с того же растения. Этот рекорд был зафиксирован в 2017 году.

"У растения нет корней или листьев - оно паразит. Раффлезия питается растением-хозяином, чтобы жить, беря от него воду и питательные вещества. Она заметна только тогда, когда прорывается через растение-хозяина, чтобы раскрыть цветы", - указано в сообщении.

Цветок имеет неприятный запах, похожий на гнилое мясо, чем привлекает насекомых, которые его опыляют. Цветет растение недолго - всего неделю.

А в Украине, Харьковской области, зарегистрировали грушу с рекордным весом в более килограмма, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Вырастил самую большую грушу в Украине Станислав Дмитрицкий из Новой Водолаги Харьковской области. Ее вес - 1кг 127 гр. и окружность около 40 см. Название сорта рекордной груши - "Таврическая", - рассказала Ветрова.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области, в Кропивницком, вырастили тыкву-гиганта - почти 80 кг. весом. Конкурс "Тыква-гигант" провели в рамках Международной агропромышленной выставки "AgroExpo".

Соревновались восемь участников из разных уголков Украины. В результате победила Елена Горлова.

"Это для меня неожиданность. Но сердце подсказывало, что выиграем. Мы люди из села: посадили, посапали и с любовью растили...", - сказала она.







