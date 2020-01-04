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Вчера, 23:00
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Старые вещи теперь носить так же стильно, как маленькое черное платье

Почти четыре тысячи литров воды требуется для производства одной пары джинсов, если учесть сбор хлопка, производство, транспортировку и стирку. В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) просят не покупать новые джинсы, не доносив старые.

Полный шкаф и нечего надеть? Это ушло в прошлое, вдохните новую жизнь в свои вещи, советует вице-мэр Парижа Антуанетта Ги, – а парижанки знают в толк в моде. «Носите старые вещи как новые, это теперь также стильно, как маленькое черное платье , - говорит она. – Мы хотим, чтобы модная индустрия была экологически чистой».

Но это еще не все. 20 процентов загрязнителей воды – это отходы текстильной промышленности.

Индустрия моды может внести существенный вклад в борьбу с изменением климата, прежде всего, благодаря своим гигантским объемам производства. В отрасли заняты 300 млн человек, а ее ежегодный оборот превышает 1,3 триллиона долларов.

Лоренс Мила Каналс, активист движения в защиту природы, призывает выявить в производственной цепочке процессы, которые наносят наибольший ущерб окружающей среде, и принять меры. «Все участники цикла должны приложить усилия, чтобы пересмотреть процесс производства и получения прибыли в текстильной промышленности и отказаться от методов, которые наносят вред окружающей среде», - говорит он.

Что могут сделать потребители? Покупайте меньше одежды! Согласно статистическим данным, прежде чем выбросить вещь, мы надеваем ее примерно десять раз. Показатели, конечно, могут разниться в зависимости от страны и социального статуса человека. В ЮНЕП приводят усредненные данные.

Тем не менее, тенденция распространяется на всех: спрос на предметы одежды каждый год увеличивается на два процента год, а вот носим мы ее на треть меньше, чем в начале двухтысячных.

На это роскошество расходуются дополнительные ресурсы планеты. 87 процентов поношенной одежды оказывается на свалке: в мировых масштабах ею можно каждую секунду нагружать целый мусоровоз.

В ЮНЕП советуют при покупке одежды обращать внимание на прочность материала, чтобы она прослужила дольше. Рекомендуется также покупать поношенную одежду, а надоевшую вновь сдавать в магазины «секонд хэнд» или передавать другим. Носить ее следует аккуратно, стирать вещи пореже, а для стирки выбирать концентрированную жидкость вместо порошка, который смывает больше волокна.

Источник: news.un



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