Украина опередила Беларусь и РФ по уровню минимальной зарплаты

Украина впервые с 2008 года опередила Беларусь и Российскую Федерацию по уровню минимальной заработной платы, сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук в Facebook.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4723 грн, или 199 долл США в эквиваленте по курсу на начало года", - отметил чиновник.

По мнению заместителя министра, есть несколько факторов, которые позволили в последние годы нивелировать то отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и углубилось в результате кризиса 2014-15 годов.

"Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что в II и III кварталах 2019 года они превысили 4%). Во-вторых, рынок труда дополнительно подогревается процессами миграции, стимулирует даже высокие темпы роста реальных заработных плат по сравнению с темпами роста производительности", - написал Николайчук.

По его мнению, высокая производительность украинцев на предприятиях соседних европейских стран генерирует давление на заработные платы и внутри страны в секторах неторгуемих товаров (отражая известный эффект Балаша-Самуэльсона). По словам заместителя министра, значительные доходы от трудовой миграции обусловливают высокие темпы роста национального дохода по сравнению с ВВП. Это тоже давит на заработные платы.

"В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, что является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные основы установления тарифов на услуги ЖКХ и попыткой власти снизить дифференциацию доходов населения", - написал чиновник.

Николайчук убежден, что в дальнейшем эти же факторы (рост производительности труда, процессы миграции и политики по перераспределению доходов) и их комбинация будут определять динамику социальных стандартов.

"Главным фактором все же в этом процессе является повышение эффективности экономики и рост производительности труда, что будет вызывать как повышение заработных плат в целом по экономике, так и ее минимального уровня", - резюмировал заместитель министра экономики.







