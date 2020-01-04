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Вчера, 21:00
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Рынок земли: пять секретов от министра Милованова

Законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов озвучил пять главных тезисов документа на своей странице в Facebook.

1. Право покупать иностранцам только после референдума.

2. Право покупать землю имеют украинские граждане и юридические лица основаны (исключительно) гражданами Украины.

3. Ограничения в одни руки - 10 000 га.

4. Как считаются ограничения? Например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 000 га. Тогда считается, что человек выбрал 1/4 от 8 000 = 2 000 га. И еще может докупить 8 000 га. Нет ограничений на связанные лица.

5. Банки могут становиться собственниками земли. Но только через взыскания залога из-за невыплаты кредита. Ограничения в 10 000 га на банки не распространяется.

Источник: obozrevatel



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