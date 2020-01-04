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Вчера, 20:30
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На Одесчине нашли на свалке матрас с деньгами и… сдали находку властям

В селе Шевченково Килийского района Одесской области местные жители нашли на мусорной свалке матрас, в котором хранилась немалая сумма денег.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, средства передал на хранение в исполком Килийского городского совета настоятель храма отец Василий.

«Учитывая то, что сразу несколько жителей села заявили о том, что средства принадлежат именно им, но доказать это никто из них не смог, согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий передал средства на хранение. В течение шести месяцев средства будут храниться. Если за это время не будет установлен владелец средств, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться деньгами предоставят человеку, который их нашел», — написал Павел Бойченко и уточнил, что речь идет о сумме не миллион долларов или евро, а несколько тысяч гривен.

Источник: dumskaya



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