Глобальные изменения климата: жители Индии могут замерзнуть намертво

Волна холода накрыла север Индии. В Дели дневная температура опускается до самой низкой за время наблюдений с 1901 года отметки - всего плюс 9 градусов по Цельсию.

Индийскую столицу вдобавок к прохладе часто окутывает густой смог: к туману добавляется крайне сильное загрязнение воздуха.

Из-за холодов в праздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость вынудила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.

Метеорологические записи ведутся в Дели с 1901 года, и до сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было 9,8 C.

От непривычных холодов страдают дети и бездомные. На улицах тяжело дышать, но школьные занятия не отменяются.

Ночлежки Дели - их в городе около двух сотен - переполнены людьми. Ночью температура опускается даже до +1С, и уже есть смертельные случаи среди бездомных.

В жилищах тоже холодно, дома в индийских городах не оборудованы никакими системами отопления - ни центральным, ни автономным. Обогреватели продаются в магазинах, и обычно перед началом зимы розничные продавцы делают на них скидки.

Однако бедняков, которые не могут себе позволить купить электрический радиатор, в Индии миллионы. Они греются традиционными методами: кладут в постель бутылки с горячей водой и накрываются шерстяными одеялами.

Зимняя верхняя одежда в Индии тоже редкость: максимум, что можно найти в шкафу - это толстый свитер и пашмину (большой платок).

"Ничего не видно... Очень холодно... Ведите машину осторожно", - пишет в "Твиттере" жительница Нью-Дели. Смог стал причиной множества ДТП со смертельным исходом...

Источник: bbc.com







