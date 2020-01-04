Кризис в США продолжается: Байден требует объяснений событий в Ираке

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден потребовал объяснений от президента Дональда Трампа после того, как американские силы по его приказу нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани, передает "Голос Америки".

"Президент Трамп только забросил динамит в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план обеспечения безопасности наших военнослужащих, сотрудников посольств, наших граждан и наших интересов, как внутри страны, так и за рубежом, а также наших партнеров по всем регионам и за его пределами", - подчеркнул Байден.

В своем заявлении он назвал атаку "огромным шагом в сторону эскалации в и без того опасном регионе".

В конгрессе бурно отреагировали на ликвидацию США иранского генерала.

Соперница Байдена по демократических праймериз, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, назвала убийство Сулеймани "безответственным шагом".

"Сулеймани был убийцей, ответственным за гибель тысяч людей, в том числе сотен американцев. Однако этот безответственный шаг обостряет ситуацию с Ираном и повышает вероятность дальнейших смертей и нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть предотвращение очередной дороги войны", - сказала она.







