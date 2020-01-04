Женщины-воины таки были: очередную амазонку нашли в скифском кургане

Летом 2019 харьковские археологи раскопали захоронение молодой девушки возрастом в 2,5 тыс. лет. В древнем захоронении нашли меч, копье, конскую сбрую, золотые украшения, посуду скифской эпохи и украшение из Египта в виде жука-скарабея, сообщает "5 канал".

На уцелевший кирган археологи наткнулись вблизи Бельского городища на Полтавщине. Под слоем почвы нашли захоронение молодой женщины скифских времен.

Женщина была невысокого роста, с хрупким телосложением. Принадлежала к знатному роду. Об этом свидетельствуют ее украшения с драгоценными камнями, золотая диадема, шпильки для волос, серьги в форме барана, зеркальце из меди и сумка с традиционной для скифской культуры застежкой.

Кроме украшений в захоронении лежал скифский меч акинак, детали сбруи для лошади, копье и колчан со остро заточенными стрелами. То есть, знатная девушка, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, была еще и умелым воином.

"Остатки оружия слипшиеся, перемешанные с грунтом, в наконечниках оставались части древков стрел, которые мы тоже сохранили. Часть черенков, большая часть древков была разрушена. Очень много разновидностей наконечников стрел там оказалось. Разновидностей около 30, некоторые имеют очень интересные метки, есть сделанные в процессе литья, есть еще нанесенные зубильцем", – отметил художник-реставратор Сергей Омельник.

Очень интересно и то, что среди украшений найдена бусина в виде египетского жука скарабея. Где Полтавщина, а где Египет, но связь - неоспорима. Это еще раз напоминает: Древний мир был не таким уж и разрозненным. Люди активно общались, несмотря на тысячи километров между ними и отсутствие другого транспорта, кроме лошадей, верблюдов и парусников. Был еще и "одиннадцатый номер", конечно: пешком древние тоже умели преодолевать немыслимые расстояния.

"Пока мы говорим, что это египетский импорт. Конечно, он попал, скорее всего, через Ольвию к нам, потому что с Ольвией Бельск все время поддерживал торговые отношения", – объясняет руководитель экспедиции Ирина Шрамко.

Увидеть находки можно в Харьковском археологическом музее.







