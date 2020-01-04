Люси Макрэй создала набор одежды, который поможет выжить в пост-апокалипсисе. Фото

Американский дизайнер Люси Макрэй презентовала коллекцию одежды, которая призвана помочь выжить в пост-апокалиптическом будущем. Коллекция получила название Future Survival Kit (комплект для выживания в будущем), пишет Dezeen.

Несмотря на то, что набор для выживания имеет большие габариты, по задумке художницы - его надо носить на себе.

На создание Future Survival Kit Макрэй вдохновили живущие в Непале у подножия Джомолунгмы шерпы. Представители этой народности выживают в суровых условиях, имея ограниченный набор вещей.

Дизайнер предполагает, что люди в цифровом будущем восстанут против технологий и смогут отказаться от соцсетей и различных гаджетов.

В свой набор для выживания Люси Макрэй включила маску, которая поможет закрыться от реального мира, разнообразные покрывала, подушки и коврики, которые обеспечат человеку комфорт.

"Мы утопаем в постоянных стрессах, необходимости быть всегда на связи… Я предлагаю рассмотреть будущее, в котором человечество сможет уйти от негативного влияния диджитализации", - отметила Макрэй.

Ее набор для выживания будет представлен на выставке в Музее дизайна Holon в израильском Тель-Авиве.







