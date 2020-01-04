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Вчера, 17:20
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На Тернопольщине взорвался сельский клуб: в реанимацию попали дети

В селе Угринов на Тернопольщине вечером в пятницу, 3 января, произошел мощный взрыв в клубе, в результате чего были травмированы 8 детей в возрасте от 12 до 17 лет, которые пришли на репетицию рождественского вертепа, информирует Нацполиция.

На место происшествия около 18:30 прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Площадь возгорания была небольшая, поэтому пожар удалось быстро локализовать.

Детей с ожогами первой-второй степеней доставили в реанимацию районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи их транспортируют в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу.

Спасатели озвучили предварительную версию ЧП: взрыв и пожар могли возникнуть из-за утечки газа. Накануне газ проводили в сельский совет, расположенной рядом с клубом.

Правоохранители пока не определились с правовой квалификацией происшествия.

Ранее на Ривненщине при попытке открыть сейф, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погибли двое детей.

Так же шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке под Днепром.


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