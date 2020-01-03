Лучшим украинским артистом десятилетия стал МОНАТИК. Видео

Популярный украинский мультиартист MONATIK удостоен чести получить звание "Артист десятилетия" по версии престижного издания про музыку и искусство.

2019 год по праву можно считать годом MONATIK. Масштабное шоу на НСК "Олимпийский", которое посетило более 60 тысяч человек; выход третьего сольного альбома "LOVE IT ритм", четыре трека из которого вошли в ТОП 100 лучших песен на Apple Music; стадионный и мировой тур более чем по 20 странам; интервью в мировых изданиях, а также масштабнейшие видео-работы, которые номинированы на международные конкурсы и фестивали. Это лишь малый перечень того, чем в этом году радовал нас Дима Монатик.

Неудивительно, что за последние несколько месяцев MONATIK получил самые престижные награды – Лучший артист, Лучший клип, Лучшее концертное шоу года, Лучший альбом, Самый стильный музыкант и многие другие. В последние дни 2019 года к ним добавилась еще одна очень значимая награда от влиятельного музыкального издания.

Украинское модное издание про музыку и искусство The Culture признало MONATIK "Артистом десятилетия". Победители определяли самые важные судьи для каждого артиста – зрители путем голосования, которое длилось на протяжении месяца. Также в данном голосовании артист одержал победы в таких номинациях, как Альбом года, Артист года, Клип года и Концерт года.

По этому случаю MONATIK подвел итоги года на своей официальной странице в социальной сети Instagram, опубликовав видео со своими самыми яркими и масштабными live-performance за 2019. Каждый раз MONATIK поражает невероятными решениями своих постановок, высокопрофессиональной танцевальной хореографией и самыми потрясающими, продуманными до деталей, концертными костюмами.

Напомним, что к новогодним праздникам MONATIK подготовил для своих поклонников сразу несколько сюрпризов – презентовал свое шоу "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" на платформе YouTube и выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо".

Источник: segodnya







