Россия прекратила подачу нефти в Беларусь: что решил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

Об этом сообщает издание "Белта" со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского лидера. Отмечается, что указание Лукашенко сделал на совещании с руководством нефтехимического комплекса "Белнефтехим".

По итогам совещания Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России. Также глава государства дал указание заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, лидер Беларуси поручил в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Впоследствии стало известно, что Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев договорились о поставках углеводородов из РФ без соответствующих нефтегазовых контрактов.

По данным СМИ, Лукашенко в телефонной беседе с Медведевым договорился об организации конкретной работы по поставкам. При этом он также обсудил графики и компании, которые будут поставлять нефть в Беларусь, с министром энергетики России Александром Новаком.

Кроме того, страны подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, передает "Белта".

Документы были подписаны председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко.

"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", – отмечается в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

В этих условиях, мотивируя тем, что не все согласовано и не все подписано, Россия прекратила поставки нефти Беларуси.

Об отсутствии соглашений по нефти заявили два НПЗ - "Нафтан" в Новополоцке Витебской области и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Прямая речь представителя одного из НПЗ: "Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января".

Представитель другого НПЗ также подтвердил, что контрактов на поставку нефти все еще нет.

Источник: belta







