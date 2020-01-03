Россия прекратила подачу нефти в Беларусь: что решил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.
Об этом сообщает издание "Белта" со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского лидера. Отмечается, что указание Лукашенко сделал на совещании с руководством нефтехимического комплекса "Белнефтехим".
По итогам совещания Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России. Также глава государства дал указание заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.
Кроме того, лидер Беларуси поручил в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".
Впоследствии стало известно, что Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев договорились о поставках углеводородов из РФ без соответствующих нефтегазовых контрактов.
По данным СМИ, Лукашенко в телефонной беседе с Медведевым договорился об организации конкретной работы по поставкам. При этом он также обсудил графики и компании, которые будут поставлять нефть в Беларусь, с министром энергетики России Александром Новаком.
Кроме того, страны подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, передает "Белта".
Документы были подписаны председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко.
"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", – отмечается в сообщении.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.
В этих условиях, мотивируя тем, что не все согласовано и не все подписано, Россия прекратила поставки нефти Беларуси.
Об отсутствии соглашений по нефти заявили два НПЗ - "Нафтан" в Новополоцке Витебской области и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области.
На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.
Прямая речь представителя одного из НПЗ: "Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января".
Представитель другого НПЗ также подтвердил, что контрактов на поставку нефти все еще нет.
Источник: belta