Напряжение в мире растет: США привели армию в боевую готовность

Вооруженные силы США 3 января, после убийства в Ираке иранского генерала Касима Сулеймани, приведены в состояние повышенной боеготовности. Белый дом заявил о "решительных оборонительных действиях", предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани.
"Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру", - говорится в заявлении Пентагона.
За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Твиттере флаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что забастовка была "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента".
Напомним, 3 января США нанесли ракетные удары по двум точкам возле аэропорта Багдада. В результате был убит генерал Касим Сулеймани, который руководил спецподразделением Эль-Кудс, отвечающим за организацию военных операций Ирана за рубежом.
Сулеймани был командиром Сил Кудса, внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране (IRGC), которое администрация Трампа признала террористической организацией.
Нефть резко подорожала после гибели иранского генерала.
Иран заявил, что готов отомстить США за проведение операции, в результате которой погиб генерал.
Джерело: korrespondent