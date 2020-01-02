В страшных пожарах гибнет масса животных: обезьяны в Германии и коалы в Австралии

В ночь на Новый год в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник, а все животные, которые жили в нем, погибли в огне. Об этом сообщила пресс-служба зоосада, информирует УНН.

"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.

В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожарные тушили пожар практически всю ночь.

Пока причины пожара остаются невыясненными, но телеканал WDR сообщил, что причиной пожара могли стать фейерверки. Полиция начала расследование по этому поводу.

В зоопарке сообщили, что к нему уже начали поступать многочисленные предложения помощи, но руководство зоосада пока не в состоянии понять, какая именно помощь сейчас может потребоваться.

На 2000 квадратных метрах обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы. При этом орангутангов и шимпанзе еще до 2020 года хотели выселить в отдельное помещение. Не успели...



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Из-за пожаров в Австралии погибли почти полмиллиарда животных, подсчитал профессор экологии университета Сиднея Крис Дикман.

"Профессор экологии университета Сиднея Крис Дикман подсчитал, что более 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли прямо или косвенно из-за пожаров", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что пожары в Новом Южном Уэльсе охватили более трех миллионов гектаров за последние месяцы.

"Спасенные от пожара коалы вряд ли выживут, независимо от того, находятся ли они в защищенных местах, вернутся в родной ареал, говорят эксперты", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что из-за того, что было уничтожено среду жизни коал - малая вероятность того, что они смогут восстановить популяцию...







