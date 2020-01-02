Десять лет стажа за каждого ребенка маме и один год папе

Президента Украины Владимира Зеленского просят за рождение и воспитание каждого ребенка добавлять женщинам 10 лет стажа, а мужчинам за воспитание ребенка - 1 год. Соответствующая петиция №22/081730-эп размещена на сайте главы государства.

Учитывать в стаж работы женщинам по 10 лет за вынашивание, рождение и воспитание каждого ребенка. Мужчинам - по 1 году за воспитание ребенка.

"Учитывать в стаж работы женщинам по 10 лет за вынашивание, рождение и воспитание каждого ребенка, независимо от отчислений, проводимых ее работодателями. Мужчинам - по 1 году за воспитание ребенка", - говорится в тексте петиции.

По мнению авторов петиции, женщины перестанут оставаться один на один с проблемой материнства и перестанут волноваться за свою пенсию.

"Беременность и роды значительно подрывают женское здоровье. Учитывать годы в стаж женщинам, имеющим детей, будет справедливо по отношению к тем, кто не хочет их иметь вовсе. Семьям, которые не хотят иметь детей, или родители, которые не занимаются воспитанием своих детей - все оставить без изменений", - говорится в тексте петиции.



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Ранее украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ввести лицензию на рождение детей. Соответствующая петиция №22/081670-эп размещена на сайте главы государства.

"Предлагаю ввести закон, который бы запрещал рожать без лицензии", - говорится в тексте петиции.

Так, для получения лицензии автор петиции предлагает следующие шаги:

1. Обязательная медкомиссия родителей раз в год.

В нее должны входить общие обследования, у родителей не должно быть наследственных и других болезней, врожденных дефектов и тому подобное.

Также в комиссию должны входить нарколог и психиатр. Родители должны четко знать и уметь обоснованно объяснить, зачем им нужен ребенок и быть готовыми психологически к его воспитанию и ответственности.

2. Экономическое положение родителей должно быть не ниже среднего уровня. Для ребенка должно быть отдельно сделано жилье под ключ (квартира или частный дом) не менее 2х комнат и предоставлен годовой бюджет не позднее 14 лет. В каком ребенок может жить в подростковом и взрослом возрасте. Как распоряжаться имуществом в будущем, он решает самостоятельно, как его владелец.

Сбор подписей продлится еще в течение 80 дней.







