Коротко о главном за два дня 2020-го: лучшая елка, 4 тонны оливье, плагиат от Зе

Первые два дня нового 2020 года были насыщенными и даже горячими. Наших воинов дважды обстреляли боевики, есть два раненых. В Украине в пожарах за первые два дня уже погибло 15 человек, среди них и дети. Полицейским отдыхать не пришлось: ДТП, убийства, ограбления и взрывы сотрясали страну. Но все же позитива было куда больше. О нем и расскажем (ну, если, конечно, плагиат - это тоже позитив...)

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Главная елка Украины на Софиевской площади в Киеве вошла в пятерку самых красивых елок Европы: она высотой более 20 метров и на ней почти тысяча украшений. В пятерку лучших вошли также рождественские деревья в немецком Кельне, французском Страсбурге, столице Чешской Республики — Праге и в литовской столице Вильнюсе.

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Более ста тысяч человек пришли к главной елке страны встречать Новый год-2020. Более 40 тысяч встречали Новый год на Контрактовой площади. Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы ТНМК и Мандри, танц-театр Життя, Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra.



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Волонтеры отправили на Донбасс украинским защитникам более 4 тонн традиционного новогоднего салата оливье. Работали над приготовлением блюда три дня, готовили по особому рецепту, вкладывая любовь, тепло и всю душу. Салат намеренно не заправили майонезом. Это сделают уже сами бойцы. Так блюдо получится более свежим и дольше сохранится.



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Трамп в новогоднюю ночь призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине: "Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги? Почему только Соединенные Штаты?", - таким образом президент США призвал европейские страны помогать больше Украине. Страны НАТО также должны больше давать Украине, сказал Трамп.



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Посольство США в Украине временно возглавила Кристина Квин. В своем первом видеообращении она выразила поддержку Украине и ее пути в Европу.



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В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского учитель украинского языка и литературы Юлия Йонец обнаружила плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?" По ее словам, спичрайтеры главы государства существенно поработали, чтобы переписать ключевой посыл этого патриотического произведения из школьной программы: "Уважение. Круто с первоисточником поработали. Переписали так переписали! Творчески. Особенно задело о "какая разница". Красиво переиначили", – возмутилась Йонец.

Вот оригинальный текст классика, который спичрайтеры Президента изменили с точностью наоборот:

"Поэтому – не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь", - написал Улас Самчук 79 лет назад (в 1941 году).

Так что же на самом деле хотел нам сказать в своем новогоднем спиче предводитель команды Зе?



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А еще Зеленский сам позвонил Путину и от души поздравил его с Новым годом!





"ИнфоКава" по материалам СМИ







