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В ООН обмен приветствуют, но не понимают, как можно было отдать "беркутовцев"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует одновременное освобождение лиц, содержавшихся под стражей, которое состоялось 29 декабря на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области, сообщается на странице миссии в facebook.

В то же время мы разделяем обеспокоенность жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными «республиками», существенно затруднит отправление правосудия и соблюдение права пострадавших на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников «Беркута», бежавших из страны, оказались безрезультатными.

Мы также напоминаем, что в ходе парижского саммита “Нормандской четверки” было достигнуто понимание о предоставлении международным организациям «полного и безусловного доступа ко всем задержанным». Миссия надеется, что такой доступ на территории, контролируемой самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» и самопровозглашенной «Луганской народной республикой», будет предоставлен в ближайшее время.



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