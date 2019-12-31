Украинская налоговая впервые с 2011 года выполнила бюджетный план. Инфографика

По итогам 2019 года Государственная налоговая служба выполнила свою часть поступлений в бюджет, впервые с начала 2011-го. Об этом сообщил председатель ГНС Украины Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

"Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений", - заявил Сергей Верланов.

ГНС удалось достичь подобного результата благодаря правильному администрированию налогов на базе аналитической работы - без давления на плательщиков, без необоснованных проверок, необоснованных штрафов и доначислений.

"Хочу поблагодарить всех добросовестных налогоплательщиков и заверить, что налоговая всегда будет идти вам навстречу и строить действительно партнерские отношения с уважением и доброжелательностью", - подчеркнул главный налоговик страны и отметил, что налоговая служба стремится стать настоящим сервисом для плательщиков.

По словам главы ГНС, за уходящий год, поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году. Кроме этого, налоговая возместила плательщикам 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 15,4% (20,2 млрд грн) больше, чем в прошлом году. Таким образом, в 2019 году выполнение индикативов налоговой составило 100,8%, из-за чего бюджет получит дополнительных 3,8 млрд грн.

В ГНС напоминают, что по итогам 2019 года налоговая провела около 5200 плановых проверок бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками охватили около 6000 юридических лиц. В ГНС уверяют, что в 2020 году плановых проверок будет меньше еще на 20%.



