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Песня реперши Alyona Alyona "Пушка" вошла в престижный музыкальный рейтинг

Песня украинской рэперши Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий 2019 года по версии британского издания The Guardian. В треклисте открытий года на втором месте стоит песня Alyona Alyona под названием "Пушка".

Издание же характеризует автора песни Alyona Alyona следующим образом:
"Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша Alyona Alyona держит свой материал в чистоте на случай, если его услышат дети. Но ее музыка, оттененная традиционными вокальными мелодиями – далеко не беззуба… Она (Alyona Alyona, - ред.) рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, бодипозитив, толерантность. После Революции достоинства она перешла от текстов на русском к текстам на украинском - "хорошему, нежному и поэтичному языку" – говорится в сообщении британского журнала.


Также в списке Guardian открытия года: Sports Team, Normani, Kalie Shorr, Lynks Afrikka, Meggie Brown, Pillow Queens, Shygirl, Asagraum, Victoria Monét, Ashnikko, Anz, Life и другие.

Источник: korrespondent


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