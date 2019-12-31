В Украине еще ряд городов присоединилась к пересмотру тарифов на тепло

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. В то же время, по его словам, еще не везде местные власти пересмотрели тарифы.

“Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло — сумма в платежках будет меньше до 30%! Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев — жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках”, — написал премьер.

Напомним, ранее Гончарук сообщил, что Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы.

Источник: telegraf







