Роботы все ближе: Алекса уже может и погрустить с вами

Алекса (Alexa) - популярный голосовой помощник от компании Amazon - "научился" говорить в разном эмоциональном тоне. Об этом сообщает Mashable. Как отмечает издание, теперь депрессивный робот Марвин из книги Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" стал реальностью.

В среду, 27 ноября, Amazon объявила о новой функции голосового помощника – "Эмоции Алексы". Теперь пользователи могут выбирать одну из шести тональностей, в которой техника будет общаться с "хозяином".

Две основных: "счастливая/возбужденная" или "разочарованная/чуткая". Каждую из тональностей можно настроить в трех режимах: высокая интенсивность, средняя и низкая.

В конце сентября 2019 года Amazon объявила, что вскоре пользователи смогут "покупать" Алексе голоса знаменитостей. Например, за 99 центов виртуальный ассистент сможет говорить как Сэмюэл Л. Джексон.

Алекса – виртуальный помощник впервые появившийся в умных колонках Amazon Echo и Amazon Echo Dot в 2014 году. Ассистент поддерживает голосовое общение, воспроизведение музыки, подкастов и аудиокниг, составление списков дел, настройку будильников, предоставление актуальной информации о погоде, трафике, спорте, новостях и т. п., управление устройствами в умном доме.

Ранее пользователи "умной" колонка Alexa от Amazon заметили, что она неожиданно начинает смеяться, отказываясь при этом выполнять определенные голосовые команды.

Пользователи говорят, что

"умная" колонка от Amazon смеется над своими пользователями, а еще

она издает "дьявольские звуки".

Алекса доступна на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, португальском, японском языках, а также на панджаби, маратхи и хинди.

По состоянию на конец 2018 года в общей сложности на около 20 тысяч различных устройств установлена Алекса.







