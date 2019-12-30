В Беларуси за протест против интеграции с Россией арестован блогер «Серый кот»

Активист «Европейской Беларуси» и блогер Дмитрий Козлов, известный как «Серый кот», отбывает арест за акции против интеграции с РФ, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Активист перестал выходить на связь 26 декабря. Как стало известно пресс-службе «Европейской Беларуси», Дмитрий Козлов был задержан 26 декабря и осужден за участие в акциях за независимость Беларуси. Он отбывает срок в ИВС Орши. На какой срок осужден активист, пока неизвестно.

Сегодня в суде Ленинского района Минска над ним должен был состояться еще один суд, однако судебный процесс перенесли на 10 января.

Напомним, за акции в защиту независимости уже арестованы активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель, Максим Винярский и Леонид Кулаков, лидер «Молодого Фронта» Денис Урбанович и один из лидеров БХД Павел Северинец.

Источник: charter97



