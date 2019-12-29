Обмен удерживаемыми лицами между ОРДЛО и Украиной на КПВВ "Майорское". Итоги

Обмен удерживаемыми лицами между ОРДЛО и Украиной на КПВВ "Майорское" идет полным ходом. Украинским журналистам отказано в аккредитации. Информацию украинские СМИ вынуждены получать от аккредитованных западных коллег и с российских ресурсов.

Коротко о самом важном:

12. Процесс обмена пленными на Донбассе завершен! Появились приблизительные данные о количестве переданных пленных

▫️Украина ⏩ "ДНР": 60 человек

▫️"ДНР" ⏩ Украине: 52 человека

▫️Украина ⏩ "ЛНР": 63 человека

▫️"ЛНР" ⏩ Украине: 25 человек

11. В результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины, рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. А отдадут, вероятно, 130 человек.

10. Неожиданность. Около 20 человек отказались от обмена и захотели остаться на подконтрольной Киеву территории, сообщила так называемая "омбудсмен ДНР".

9. Родные погибших на Майдане героев Небесной сотни рассказали об угрозах и запугивании со стороны чиновника времен Януковича Андрея Портнова.

Он призвал "продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев" и "наказать ненаказанное зло".

Родственники Небесной сотни возмущены бездействием правоохранительных органов.



8. На месте обмена дежурят представители Международного Комитета Красного Креста – они опрашивают участников обмена, чтобы выяснить, действительно ли по своей воле они принимают в нем участие. При этом сепаратистов попросили выйти из палаток, в которых представители МККК проводят верификацию пленных.

7. Канал "112" собщил, что, возможно, Украина отдаст 120 человек и получит взамен 80.

6. Украинским журналистам отказано в аккредитации и они не имеют полноценной возможности предоставлять нам достоверную информацию.

5. Перед окончательным обменом незаконно удерживаемых людей опрашивают представители "Красного Креста".

4. Украинские силовики пристально следят за тем, чтобы украинские журналисты ненароком не показали чего-то лишнего, например - автобусов, на которых с неподконтрольной стороны доставлены удерживаемые.

3. Группа активистов продолжает блокирование выезда автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, хотя уже давно понятно: обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев уже вывезли и обменивают.

2. За процессом обмена наблюдают аккредитованные западные СМИ, российские СМИ, представители ОБСЕ и "Красного Креста".

1. Политолог Вадим Денисенко на своей странице в facebook написал:

"Чому росіяни так наполягали на звільненні "беркутів"? Тому, що без цього буде набагато складніше провести закон про повну амністію всіх (!!!) бойовиків, включно з верхівкою "ЛДНР". І українська влада на це погодилася..."

"ИнфоКава" по материалам СМИ