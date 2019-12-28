Адвокат семей Небесной сотни: теперь это дело не будет расследовано никогда

Отпустив экс-"беркутовцев", суд фактически разрушил право на расследование убийств 48 участников Революции достоинства. Адвокат семей Небесной сотни в делах Майдана Евгения Закревская не видит никаких вариантов, как дальше расследовать дело 5-ти экс-"беркутовцев", которое 5 лет слушалось в Святошинском районном суде города Киева. Об этом она заявила журналистам по завершению судебного заседания.

По ее словам, теперь, когда экс-"беркутовцев" отдадут России, фактически остановится судебное следствие в Святошинском районном суде города Киева. Она добавила, что теперь суду присяжных в Святошинском райсуде нужно будет установить факт того, что экс-"беркутовцы" отсутствуют в Украине и остановить судебное следствие по причине отсутствия обвиняемых.

Также она подчеркнула, что даже если изменить законодательство и проводить заочное судопроизводство, то все равно это дело не будет доведено до конца, посольку заочное судопроизводство "означает начинать все сначала, то есть не довести это дело до конца никогда".

Также она пояснила, что намерена оставаться в помещении суда, чтобы получить хоть короткое постановление суда по поводу освобождения экс-"беркутовцев". Вместе с ней в зале суда находятся несколько потерпевших-родственников убитых на Майдане участников Революции Достоинства.

Представитель оккупационной российской администрации на Донбассе, так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что украинская сторона должна передать 87 человек, а боевики освободят 55 человек.

Стало известно, что журналистам отказали в аккредитации на обмен удерживаемыми лицами с боевиками, который состоится завтра, 29 декабря. Об этом сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев. По его словам, «фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента», потому что штаб не является организатором.

При этом Саранцев добавил, что на событие не смогут попасть и представители штаба.

«Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС», – заявил он.



Напомним

Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Марінченка, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. 23 декабря «Общественное» со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНВ» бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года. 24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-«беркутовцев» были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала. В свою очередь, адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланирован обмен экс-«беркутовцев». Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашними арестами. Во время судебного заседания стало известно, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.

Источник: УНИАН







