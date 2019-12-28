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"Укроборонпром" запустил завод по производству ракетного вооружения

В Шостке запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения. На строительство ушло 282 млн грн, заявили в государственном концерне "Укроборонпром".

На базе "Шосткинского казенного завода Импульс", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения, сообщила 24 декабря пресс-служба концерна в Facebook.

Центр замыкает полный цикл производства боеприпасов, на его строительство потратили 282 млн грн.

"В новом цехе установили сотню (101) компьютеризированных высокотехнологичных станков и оборудования для производства комплектующих деталей для детонаторов. Запустили цех в рекордно короткие сроки – девять месяцев, его стоимость составила 282 млн грн. На новом оборудовании уже изготовлена и успешно испытана первая партия взрывателей, следующий этап – полигонные испытания", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны отмечает, что в Украине впервые создан новый производственный комплекс, который способен в необходимом количестве производить все виды взрывателей и другие комплектующие к боеприпасам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что с 2020 года предприятие будет готово к серийному выпуску взрывателей В-429 и других элементов огневых цепей.

Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила, что в новом центре работает 25 сотрудников, при полной загруженности будет задействовано 45 специалистов.

Завод "Импульс" был основан в 1848 году. Он специализируется на производстве средств инициирования промышленных взрывчатых веществ, элементов боеприпасов, фейерверков, охотничьих товаров, а также на утилизации боеприпасов.

Источник: ukroboronprom



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