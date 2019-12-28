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Вчера, 12:00
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"Нафтогаз" досрочно выплатил в бюджет 13 млрд грн дивидендов и налогов – Коболев

26 декабря Кабмин обязал НАК "Нафтогаз України" досрочно перечислить в госбюджет дивиденды за первые девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн. Глава НАК Андрей Коболев сообщил о выполнении распоряжения.

"Мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", – написал он.

Соответствующий документ №1339-р от 26 декабря "О решении общего собрания акционерного общества НАК "Нафтогаз України" опубликован на сайте правительства.

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы", – подытожил он.

Источник: naftogaz



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