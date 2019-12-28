Соляная шахта «Артемсоль» будет объявлена памятником природы

Соляная шахта «Артемсоль» в Соледаре может получить статус памятника природы, - сообщает «Антикризисный медиа-центр». Благодаря такому статусу общественные активисты хотят сохранить единственную в Украине подземную соляную шахту и защитить ее от возможного вмешательства в будущем.

Чтобы убедить руководство шахты, которое должно принять окончательное решение, жители Соледара и других городов области опустились на глубину около 300 метров. Именно там прошли подземные общественные слушания в поддержку создания памятника «Бахмутская соль».

Работа по созданию в соляных формациях геологической памятки природы государственного значения ведется почти 20 лет.

«Если указом президента соляная шахта будет объявлена памятником природы, тысячи людей поймут, что это не просто так. От такого статуса не пострадает ни сама соль, ни предприятие, а для Донетчины это будет большой плюс», - сказал глава ОО «Украинская природоохранная группа» Алексей Василюк.

Активисты выдали резолюцию своих слушаний и ожидают решение от руководства предприятия. В дальнейшем инициаторы хотят создать в соляной шахте туристический маршрут по объектам историко-культурного наследия.

Источник: Остров







