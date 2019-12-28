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Вчера, 09:00
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США всерьёз взялись за "Северный поток-2": дали месяц на остановку работ

Власти США требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января, иначе им грозят санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, которым предусмотрены санкции против российского газопровода и компаний, занимающихся его строительством. В связи с этим американские власти требуют от компаний-подрядчиков "немедленно прекратить работы".

"Государственный департамент США будет следовать букве закона нового законодательства. Он предоставляет секретарю до 60 дней для выпуска отчета Конгрессу с целью выявления нарушителей. Секретарь выпустит этот отчет в кратчайшие сроки. Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это означает для их деятельности", - говорится в сообщении.

В Госдепе США подчеркивают, что "Северный поток-2" - это инструмент, который Россия использует для поддержки своей продолжающейся агрессии против Украины.

"Россия стремится помешать (Украине - ред.) более тесной интеграции с Европой и США. "Северный поток-2" позволит России обойти Украину в транзите газа в Европу, что лишит Украину значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года

Отметим, до завершения российского проекта "Северный поток - 2" осталось проложить 160 километров труб, и российская сторона обещает, что трубопровод будет завершен вопреки санкциям. До этого швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

Источник: РБК



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