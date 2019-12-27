Съели кенгуру: дикие волки возвращаются в Западную Европу

Дикие волки жили на большей части континентальной Европы, но их популяция практически исчезла из-за охоты на них человека. Сейчас волки возвращаются и вновь хотят чувствовать себя хозяевами на своей территории.

Дикий волк съел домашнего кенгуру на северо-востоке Бельгии. Специалисты утверждают, что хищник пересек немецкую границу, и делает это не впервые.

Во время нападения волк ранил еще одного кенгуру. Отмечается, что дикие волки жили на большей части континентальной Европы, но их популяция практически исчезла после охоты. В 2018 году в Бельгии впервые за 100 лет зафиксировали дикого волка. Таким образом, волки постепенно возвращают свои утраченные территории.

По словам директора центра волков мистера Лооса, кенгуру мог схватить волк по имени Август. Хищник постоянно забегает в тамошний городок через границу с Германией. Впрочем, следы не указывают на 100%, каким именно был этот волк.

Источник: УНИАН







