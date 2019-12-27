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Вчера, 19:33
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Среди подготовленных к обмену нет ни одного политузника из Крыма

До завершения 2019 года должен состояться обмен удерживаемыми между Киевом и контролируемыми Россией боевиками ЛНР и ДНР. Однако он будет происходить между Киевом и Москвой, и в списках на обмен - нет крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"На самом деле, если отбросить формулировки, стыдливо использующимися сторонами, обмен "пленными" пройдет между Киевом и Москвой. Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, который постоянно проживает на территории временно оккупированного Крыма и лишенного свободы российскими оккупантами", - написал Чубаров.

Он также отметил, что в списке лиц, подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова.

Не окажутся на свободе ни один из крымских политзаключенных - этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения Николая Семену.

"Замечу, что Офис Президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно других путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма", - добавил глава Меджлиса.

По его мнению, участникам переговоров с украинской стороны было легче согласиться с доводами российской стороны:

"По Крыму не говорим и не обсуждаем. Все, что там происходит, является внутренним делом России", чем жестко отстаивать свободу всех украинских политзаключенных".

Напомним, Киев и боевики из временно оккупированных районов Донбасса согласовали точную дату обмена удерживаемыми по формуле "всех установленных на всех установленных". Его проведут 29 декабря.



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