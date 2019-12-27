В Казахстане потерпел крушение самолет: 15 погибших, десятки раненых. Видео

Самолет авиакомпании "Bek Air" вылетел по внутреннему рейсу Алматы – Нур-Султан, исчез с радаров вскоре после взлета, а затем упал и разбился. Сейчас сообщают о 15 погибших и более 60 раненых. На борту были двое украинцев. Они выжили, но в стабильно тяжелом состоянии и нуждаются в помощи.

На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет упал в районе жилого сектора. Как отметили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, спасательные работы начались незамедлительно и возгорания не произошло.

На данный момент число погибших составляет 15 человек, более 60 травмированы, среди них - 2 украинца, муж и жена. Их состояние стабильно тяжелое, у обоих диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

По предварительным данным, причиной падения самолета была или ошибка пилота, или неисправность.

Источник: 24tv











