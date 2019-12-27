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Культура / Кино
Вчера, 14:00
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Фильм кинорежиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр" получил поддержку от Госкино в 49 млн грн

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило договор с ООО "Солар Медиа Интертейнмент" о предоставлении государственной поддержки на производство фильма кинорежиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр", сообщает пресс-служба Госкино.

"23 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО "Солар Медиа Интертейнмент" договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма "Бабий Яр" размером 49 млн 343 тыс. 271 грн. (32% общей стоимости производства фильма)". – сказано в сообщении.

Отмечается, что кинопроект исторической драмы "Бабий Яр" совместного украинско-немецкого производства стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Сергей Лозница, а продюсером - Сергей Лавренюк.

"Бабий Яр сценариста и режиссера Сергея Лозницы - это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница разрывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", - добавили в Госкино.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.



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